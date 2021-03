La Lazio sta lavorando sul fronte mercato e a parametro zero potrebbe arrivare un ottimo rinforzo per mister Inzaghi.

I biancocelesti hanno bisogno di qualche rinforzo. Simone Inzaghi ha la coperta troppo corta e non può chiedere ulteriori sforzi ai suoi ragazzi che nonostante tutto stanno continuare a giocare un bel calcio nel nostro campionato.

La Lazio non è costruita per vincere lo scudetto ma lo scorso anno, non fosse stato per la pandemia, la compagine capitolina avrebbe potuto battere ogni tipo di pronostico. Il trend positivo dello scorso anno era dovuto a una concentrazione elevata e a un ottima preparazione atletica.

In questa stagione i ragazzi sembrano leggermente affaticati e perciò in vista della prossima stagione bisognerà intervenire sul mercato per trovare dei giocatori che possano essere il ripiego dei titolari.

Calciomercato Lazio, colpo dalla Spagna: c’è il sì del giocatore

Secondo quanto riportato dal sito spagnolo TodoFichajes, la Lazio avrebbe già raggiunto un accordo con Franco Vázquez. L’ex Palermo sembra aver preferito rispetto alle altre, la pista italiana.

La Lazio già lo scorso anno era sulle orme del fantasista del Siviglia, ma non aveva trovato l’accordo con il club che aveva fatto una valutazione del giocatore eccessiva agli occhi di Lotito.