Calciomercato Lazio, idea per la fascia: piace a Sarri

Il mercato della Lazio entrerà presto nel vivo e, intanto, si è aggiunto un nuovo nome: Cyril Ngonge. L’ex Groningen piace molto ai biancocelesti per le sue qualità tecniche ma anche perché può giocare sia da esterno che da punta. Ottimo profilo per il gioco di Sarri che ne gioverebbe in un’ipotetica rotazione.

Calciomercato Lazio, per Ngonge servono 10mln di euro

Valutazione di circa 10 milioni per il Verona che deve, inoltre, chiudere una cessione importante entro fine giugno. Come fece lo scorso anno con Cancellieri, proprio con la Lazio. Pista da seguire.