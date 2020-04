Calciomercato Lazio, Igli Tare sbaraglia la concorrenza: prima offerta per Kouassi

Tanguy Kouassi, difensore centrale del PSG, andrà in scadenza di contratto a giugno 2020. Stando a quanto appreso da fonti interne a SportPaper, Igli Tare avrebbe già offerto un contratto al giocatore sbaragliando la forte concorrenza di Milan e Lipsia.

Kouassi, un talento da record

È nato a Parigi il 7 giugno del 2002, ma ha origini ivoriane. Fa parte della nazionale francese under 18, è alto 1 metro e 87 ed è cresciuto nel centro di formazione del PSG. Il 15 febbraio, a 17 anni e 253 giorni, entra a far parte della storia del club transalpino mettendo a segno una doppietta contro l’Amiens SC. Come sottolineato dai quotidiani francesi il giorno seguente, Kouassi è stato il secondo giocatore più giovane ad aver realizzato una doppietta in Ligue 1 nella storia del PSG. Prima di lui Lionel Justier nel 1976 all’età di 17 anni e 212 giorni. La differenza tra i due: Justier era un centrocampista offensivo, Tanguy un difensore centrale.

Kouassi-Lazio: un affare a zero

Kouassi ha avuto due maestri speciali al PSG: Thiago Silva e Marquinhos. I brasiliani ex Milan ed ex Roma gli sono sempre stati vicino durante gli allenamenti ed hanno sempre provveduto a correggerlo ove lui sbagliasse. In tal senso i due maestri brasiliani avrebbero suggerito a Kouassi di trasferirsi in Italia, magari in un club come la Lazio. Il dirigente sportivo biancoceleste, Igli Tare, che ha un ottimo fiuto per gli affari, sembra avergli gia proposto un contratto triennale. Seguiranno aggiornamenti.

Profilo del giocatore

Nome completo: Tanguy Nianzou Kouassi

Data di nascita: 07/giu/2002

Luogo di nascita: Parigi

Età: 17

Altezza: 1,87 m

Nazionalità: Francia

Costa d’Avorio

Posizione: Difesa – Difensore centrale

Piede: destro

Squadra attuale: FC Paris Saint-Germain

In rosa da: 01/lug/2019

Scadenza: 30.06.2020