Nonostante l’avvio di campionato deludente in casa Lazio si pensa ai rinnovi di contratto. Se Luis Alberto ha già rinnovato il suo accordo con il club, in bilico ci sono Felipe Anderson e Mattia Zaccagni. A mettere in luce la questione è il “Messaggero”.

Lotito temporeggia per i rinnovi

Mattia Zaccagni si è dimostrato un punto fermo per la squadra di Sarri. L’attaccante dei biancocelesti, nella scorsa stagione ha messo a segno anche dei gol importanti come quelli al Derby e contro la Juventus. Il suo contratto scade nel 2025. Per rinnovare il calciatore avrebbe chiesto una prologa di altri due anni e, soprattutto l’adeguamento dell’ingaggio a tre milioni. Mentre per Felipe Anderson, il contratto con il club scade nel 2024, il suo agente ha messo la Lazio in cima alla lista delle preferenze, mettendo in stand-by

le offerte che arrivano da Arabia ed Europa. Le sue richieste sono di tre milioni netti. Lotito per ora temporeggia, ma le questioni andranno definite quanto prima.