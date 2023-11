La Lazio affronterà il Bologna alle 20:45 stasera, e il capitano Ciro Immobile tornerà a essere titolare in attacco. Maurizio Sarri desidera che il giocatore porti avanti la carica e la fiducia derivante dal suo gol nell’ultima partita. Tuttavia, c’è l’incognita Castellanos, che potrebbe avere un ruolo nei prossimi match, inclusa la sfida contro la Roma. Inoltre, Sarri potrebbe schierare Pedro, che è stato un elemento chiave con 2 gol e contributi importanti in questa stagione, come il cross per un rigore. Zaccagni, che ha avuto alti e bassi, potrebbe essere sostituito da Pedro. La formazione vede comunque la conferma di Felipe Anderson, che giocherà la sua 111ª partita consecutiva sotto la guida di Sarri.