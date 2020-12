Lazio, Inzaghi temporeggia per il rinnovo. Big alla finestra?

Il contratto dell’allenatore biancoceleste è in scadenza ma la firma non è ancora arrivata

Claudio Lotito ha scommesso su Simone Inzaghi, una scelta che ha portato alla Lazio ottimi traguardi e il ritorno in Champions League. Il contratto dell’allenatore biancoceleste scade a giugno 2021 e al momento non c’è stata ancora la firma sul contratto. Lotito vuole prolungare il rapporto per un altro anno ma alle stesse cifre attuali mentre Inzaghi chiede un aumento dell’ingaggio. La situazione è ancora complicata, l’allenatore sta temporeggiando forse in attesa di una chiamata da parte di una big. Inzaghi è stato infatti accostato all’Inter per il dopo Conte e non solo. Secondo quanto riferito da calciomercato.it anche alla Juventus; Inzaghi potrebbe diventare il sostituto di Andrea Pirlo qualora i bianconeri dovessero incappare in una stagione altamente fallimentare.