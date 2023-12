Mario Gila è tornato a giocare titolare nella Lazio insieme a Patric, a causa delle assenze di Casale e di Romagnoli, dopo circa dieci mesi. Il difensore spagnolo non è stato brillante nella partita con la Salernitana, ma ha comunque dato prova di essere un giocatore valido durante il match del proprio esordio contro il Celtic in Champions League.

Gila | Le voci di mercato

Anche Gila è coinvolto in varie voci di mercato e sembrerebbe che anche il Frosinone sia interessato ad averlo in squadra. Ciò è testimoniato dalle parole del dirigente sportivo Angelozzi, il quale ha rilasciato un’intervista presso Tuttomercatoweb.com, durante la quale avrebbe parlato anche del difensore olandese Huijsen, il quale milita nella Juventus. Il ds avrebbe detto: “Sono entrambi calciatori bravi. Ma non pensiamo al mercato. La testa è al Milan”.