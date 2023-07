Calciomercato Lazio, Lotito si muove | Secondo acquisto dopo Castellanos!

Lo aveva detto il presidente Lotito: “I fischi non mi hanno ferito, li trasformerò in applausi molto presto. In questa settimana sbloccheremo il mercato. Ora vedrete Castellanos, se è più forte di Sanabria che Sarri aveva inizialmente indicato.” Detto, fatto. Dopo l’acquisto dell’attaccante infatti, il presidente Lotito ha chiuso in questi minuti l’acquisto di Sow dall’ Eintracht Francoforte per 16 milioni di euro.

Calciomercato Lazio, colpo Sow dall’Eintracht

Non si è fatto trovare impreparato il numero uno biancoceleste che dopo i tira e molla per Ricci ha virato sul centrocampista con passaporto svizzero, che firmerà secondo quanto riportato da Lalaziosiamonoi un contratto quinquennale da 2 milioni di euro a salire. Accontentato Sarri, che da tempo aspetta acquisti, aspettando il sostituto di Milinkovic, che potrebbe essere Zielinski visto che si parla di un clamoroso ritorno di fiamma anche se c’è sempre in ballo il nome di Kamada.