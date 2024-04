Daichi Kamada è finito nel mirino del Borussia Mönchengladbach. Il club tedesco sta valutando tutti i giocatori da inserire nel proprio organico nella prossima stagione, in modo da provare a dimenticare il terribile campionato di quest’anno.

Calciomercato Lazio, occhi tedeschi su Kamada: decisione entro maggio

Il centrocampista ventisettenne della Lazio ha già un passato in Germania, prima di approdare in capitale, infatti, era di proprietà dell’Eintracht Francoforte. In Germania già conosciuto da tutti, dove aveva fatto innamorare i tifosi con gol e assist con la maglia delle Aquile tedesche.

Le prossime settimane saranno decisive per capire le intenzioni del giapponese: se saluterà i biancocelesti o se continuerà a giocare nella capitale italiana sotto la guida di Igor Tudor. Daichi Kamada dovrà decidere il suo futuro alla Lazio entro metà maggio. Nel caso in cui non eserciterà la clausola che estenderà di tre anni la durata del suo contratto, sarà libero di cercarsi una nuova squadra per la prossima stagione.

Tudor, però, lo terrebbe con sé molto volentieri. Lo ha dimostrato schierandolo titolare nel derby e, molto probabilmente, lo farà anche domani contro la Salernitana. Mesi decisivi per il giapponese, che, nei prossimi mesi potrebbe tornare in Germania.