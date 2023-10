Secondo le indiscrezioni di mercato, la Lazio è interessata all’acquisto di Mats Wieffer, centrocampista del Feyenoord. Il centrocampista centrale di 24 anni che ha fatto il suo debutto in prima squadra nel 2019, è stato uno dei giocatori più promettenti del club olandese nelle ultime stagioni ed ha attirato l’attenzione di alcuni dei club più importanti d’Europa.

Calciomercato Lazio, per Wieffer la concorrenza è tanta

La Lazio è alla ricerca di un centrocampista centrale per infoltire la mediana in modo da poter fare qualche rotazione in più. Wieffer sarebbe un’opzione ideale per i biancocelesti, in quanto è giovane, talentuoso e ha già esperienza in Eredivisie. La squadra di Sarri non è l’unica squadra interessata al centrocampista. Anche Milan, Juventus e Napoli stanno monitorando la situazione dell’olandese.