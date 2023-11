Dopo la vittoria in Champions League contro il Feyenord, la Lazio prepara il derby della capitale contro la Roma senza però perdere di vista anche le situazioni contrattuali. A proposito di questo, emergono novità importanti per quanto riguarda il prolungamento di Felipe Anderson.

Lotito pronto ad alzare l’offerta

Il contratto dell’esterno brasiliano scade a giugno del 2024, e per questo i biancocelesti vogliono accelerare le operazioni per non perdere il calciatore a 0. Come riporta il “Corriere dello Sport“, si sarebbe mosso in prima persona il presidente del club Claudio Lotito. Il patron dei capitolini, avrebbe alzato l’offerta portandola da 3 milioni più bonus a 3,5 bonus compresi mentre la prima proposta era di 2,5 netti più bonus, fino ad arrivare a 2,8. Ora è tutto nelle mani di Felipe Anderson.