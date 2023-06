Calciomercato Lazio, si insiste per il portiere: la Fiorentina si inserisce

La Lazio sta cercando di rivoluzionare la rosa e Sarri sarà l’architetto che costruirà le basi per il futuro. Tutti i reparti sono da revisionare ma, con la mano di Sarri, si può aggiustare tanto. Partendo dalla porta, il tecnico toscano, non ha intenzione di tenere Maximiano perciò andrà sostituito con uno pronto. L’idea c’è, ed anche il costo è abbordabile per le casse biancocelesti.

Calciomercato Lazio, Sarri vuole Audero

Maximiano, in uscita, piace molto alla Fiorentina e potrebbe essere la sua prossima destinazione per lasciare spazio ad Audero, vero obiettivo della Lazio. Il portiere blucerchiato è sceso in Serie B insieme alla sua squadra e, intavolando una trattativa, potrebbe scegliere la rosa biancoceleste dove parteciperebbe anche alla Champions League.