Il laterale del Lille tra gli obiettivi dei biancocelesti.

Calciomercato Lazio Bradaric

La Lazio cerca rinforzi sugli esterni, le condizioni di capitan Lulic spingono la dirigenza a valutare opportunità sul mercato. L’idea più concreta è Domagoj Bradaric. Il 21enne del Lille è valutato 15 milioni e può essere liberato anche in prestito per 6 mesi. Giovane di grande prospettiva potrebbe esser l’occasione giusta per Inzaghi, pronto a garantire qualità e una valida alternativa sulle corsie laterali al momento in emergenza.

Il mercato della Lazio è vivo e l’operazione Bradaric sembra essere un vero e e proprio obbiettivo della società laziale. Terzino sinistro croato, in grado anche di giocare come esterno a tutta fascia, Bradaric è un profilo gradito in casa biancoceleste. L’affare però non è semplice, soprattutto per il recente rinnovo dell’esterno croato, il cui contratto scadrà nel 2024

Il terzino del Lille è l’obiettivo numero uno. Titolare sino a novembre, poi panchina. Il tecnico Galtier ci sta puntando meno e il calciatore vorrebbe giocare di più. Magari partire in prestito per sei mesi. Viene valutato 15 milioni di euro dal club francese che ha appena cambiato proprietà. La Lazio punta proprio al prestito sino a giugno in caso Lulic non garantisse un recupero totale. Tare aspetta e valuta. Bradaric è in lista. Si pensa anche al ritorno di Romulo.

Nelle ultime stagioni la Lazio ha spesso deluso nel mercato di riparazione, in questa stagione i tifosi si aspettano qualcosa in più dalla società per poter lottare per le zone alte della classifica. Al momento tanti nomi e molte smentite, un mercato che al momento si preannuncia low cost e senza grandi colpi. Si parla del possibile ritorno nella capitale di Romulo, il jolly già in passato ha vestito la maglia biancoceleste, ma sarà sufficiente per rinforzare la rosa e lottare per grandi obiettivi? Questa la grande domanda dei tifosi.