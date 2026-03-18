Il calciomercato Lazio si concentra anche sui rinnovi di contratti. A Formello si lavora al rinnovo di Gila, per trattenere in capitale uno tra i migliori difensori in circolo. Intanto, a Milano, le due principali società calcistiche restano alla finestra, in modo da poter approfittare in caso non si arrivare ad un accordo tra lo spagnolo ed i biancocelesti.

Calciomercato Lazio, a Formello si lavora al futuro Gila

In realtà il futuro di Mario Gila è diventato un vero e proprio caso di mercato, caso che preoccupa soprattutto i tifosi e l’allenatore Sarri. Ad oggi, nonostante il legame con i biancocelesti scada nel 2027, le grandi del calcio italiano si sono messe sulle tracce del difensore. Sia Milan che l’Inter restano vigili, ma sarebbe l’Inter la squadra attualmente in pole position per portare via lo spagnolo dalla capitale. I nerazzurri puntano a convincere il centrale della Lazio per un trasferimento che, nelle loro intenzioni, potrebbe delinearsi a cifre vantaggiose, sebbene la scadenza contrattuale sia abbastanza lontana.

Sicuramente la Lazio non ha intenzione di restare a guardare, ma di provare a trattare per un rinnovo di contratto. Infatti, nelle prossime settimane, sono previsti nuovi contatti per discutere il rinnovo. L’obiettivo del club di Formello sembrerebbe quello di voler blindare il difensore spagnolo con un prolungamento e un deciso adeguamento dello stipendio, due cose che promette da tempo. Secondo le indiscrezioni, la Lazio avrebbe intenzione di aumentare lo stipendio che oggi è di circa 1,6 milioni di euro lordi, ovvero 800.000 euro netti. Cifra mai variata dal suo arrivo da Madrid.