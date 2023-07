Calciomercato Lazio, terzino cercasi: si guarda alla serie B

In ottica calciomercato la Lazio avrebbe messo gli occhi su Corrado della Ternana per ricoprire il ruolo di terzino sinistro

È tempo di mercato anche per la Lazio che grazie all’operato della dirigenza, e a qualche uscita proficua, tenta gli sforzi pur di rendere all’allenatore Maurizio Sarri una rosa che possa mantenere alti i ritmi durante tutto il corso della stagione che sta per iniziare. Continua la caccia al nuovo terzino sinistro viste le complicanze nell’arrivare a Luca Pellegrini, fuori rosa per la Juventus, e Kerkez che sembrerebbe vicinissimo alla firma con il Bornemouth malgrado la sua forte volontà di vestire biancoceleste.

Calciomercato Lazio, interesse per Corrado

Come riporta il Corriere dello Sport, i biancocelesti hanno già presentato un’offerta da 2 milioni alla Ternana per Niccolò Corrado, 23enne cresciuto nel vivaio dell’Inter, a dimostrazione di un processo di ringiovanimento della rosa di Maurizio Sarri.