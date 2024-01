Calciomercato Milan, a giugno un grande nome per l’attacco | Tutte le idee di Moncada

Pioli vuole un attaccante titolare con Giroud che partirà come bomber di scorta

“Il buon momento di Jovic ha raffreddato un po’ la corsa all’attaccante. A prescindere da tutto, a gennaio non ci saranno investimenti pesanti. Le operazioni più importanti sono rimandate a giugno. In chiave futura, per il ruolo di centravanti oltre al solito David, il Milan guarda con grande attenzione anche alla crescita di Zirkzee. Un altro attaccante monitorato è Gudmundsson, che sta disputando una grandissima stagione al Genoa”.

Calciomercato Milan, è David il sogno per l’attacco

Sono queste, secondo quanto riportato dal direttore di TMW, Niccolò Ceccarini, le idee di Moncada per la prossima stagione del Milan, che ha voglia di prendere un grande attaccante con Giroud che andrebbe a fare la seconda punta.