Milan su Mazraoui, terzino destro marocchino di grande spinta

Secondo alcune indiscrezioni dalla Spagna, in particolare “fichajes.net”, Nouassair Mazraoui, classe 1997, non rinnoverà il contratto con l’Ajax, andando a scadenza nel giugno 2022. Corteggiato da club eccellenti come Bayern Monaco e Barcellona, Mazraoui potrebbe approdare in Serie A, dove ci sono tre club interessati alle sue prestazioni: Milan, Juventus (per dare ad Allegri una alternativa di livello a Cuadrado) e Roma (che vorrebbe sostituire Karsdorp, ma sta seguendo l’ex rossonero Diogo Dalot come obiettivo primario). L’ingaggio non è elevato e il cartellino non costerebbe nulla, un’operazione dal punto di vista economico decisamente favorevole, Mazraoui è in grado di giocare terzino, ma anche davanti alla difesa, come caratteristiche fisiche ricorda Achraf Hakimi, giocatore che a Milano ormai conoscono bene, con una grande propensione alla fase offensiva. I rossoneri possono contare sul buon rapporto con l’agente del marocchino, essendo lo stesso di Ziyech, giocatore seguito tutto l’estate, con cui ci sono stati numerosi contatti, il club milanese potrà dunque sfruttare questo aggancio per bruciare la concorrenza e sfruttare questa occasione.