Calciomercato Milan, accordo trovato con il giocatore | Morata resta sullo sfondo

Dopo Pulisic, il prossimo obiettivo del Milan è Chukwueze. La prima offerta da circa 25 milioni non è stata accettata dal Villarreal; gli spagnoli vogliono di più per il giocatore il cui contratto scadrà nel 2024. Nel frattempo, il Milan avrebbe già trovato l’alternativa: il club rossonero, infatti, avrebbe un accordo verbale con il Midtjylland per Gustav Isaksen, esterno destro classe 2001 che è nel mirino del Milan da quasi un anno.

Calciomercato Milan, i rossoneri sono scatenati

Come riportato da calciomercato.com, nel caso il Milan acquistasse Isaksen, gran parte del budget sarebbe utilizzata per un numero 9. Tuttavia, il club rossonero potrebbe portare a termine entrambi gli acquisti, ma molto dipenderà dal futuro di Alexis Saelemaekers, che sembra non essere più sicuro della sua permanenza sotto la guida di Stefano Pioli. Oltre ai due nomi per l’attacco il grande obiettivo per la nuova dirigenza rossonera resta Alvaro Morata, che vuole la Champions League e sogna di tornare in Italia dopo le ultime esperienze con la Juventus.