La sconfitta di Bergamo ha lasciato tanto amaro in bocca sia per come è arrivato e perchè Pioli ha avuto buone risposte da Bennacer e Jovic. La società rossonera sta però facendo le sue valutazioni qualora la squadra di Pioli non si qualificasse al turno successivo di Champions League. E proprio di questo ha parlato Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia.

Ravezzani: “Non credo ad un mercato eclatante”

Che tipo di mercato di gennaio si aspetta da parte del Milan?

“Credo sarà un mercato strettamente correlato, quantomeno, all’eventuale qualificazione in Europa League. Non varrebbe gli ottavi di Champions, ma ti consentirebbe di incassare 20 milioni. A che tipo di obiettivi penso che guardino i rossoneri? Non penso a qualcosa di eclatante. Magari potrebbero anticipare operazioni “leggere” che avevano già in mente per giugno. Penso, per esempio, all’eventuale rientro anticipato di Gabbia. Però, ripeto, non credo che il budget di mercato del Milan sforerà i 4-5 milioni per la sessione invernale”.