Calciomercato Milan, addio ai rossoneri a un passo: i dettagli

Pronto già il suo sostituto

Sono giorni piuttosto movimentati in casa Milan, in particolare nel settore offensivo. Nel pareggio in casa contro la Juventus di ieri sera si è fatto male Ibrahimovic che potrebbe saltare il derby alla ripresa del campionato, ma si è rivisto in campo Ante Rebic che mancava da tempo. Ma c’è movimento anche sul mercato dove i rossoneri stanno per chiudere un doppio accordo con un movimento in entrata e uno in uscita.

Sono ore caldissime, infatti, per ufficializzare l’addio di Pietro Pellegri dal Milan e il contestuale approdo al Torino. Il Monaco, squadra a cui appartiene il cartellino di Pellegri, ha infatti interrotto il prestito al Diavolo per girare il giovane attaccante (che finora ha raccolto solo 127 minuti in campionato) ai granata di Juric. I rossoneri, però, hanno già pronta l’alternativa con il giovane classe ’04 Lazetic che dovrebbe sbarcare a breve.