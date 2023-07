Calciomercato Milan, altro attaccante in uscita | La situazione

Si muove anche in uscita il mercato del Milan

Continua il grande lavoro del Milan sul mercato, visti i tanti calciatori sbarcati finora a Milanello, da Sportiello e Romero fino ad arrivare a Pulisic e Chukwueze. Oltre ai movimenti in entrata però i rossoneri devono fare i conti per esigenze di bilancio anche con le cessioni. In attesa di un nuovo terzino infatti, restano sul mercato sia Ballo-Tourè che Rebic, che potrebbero lasciare presto Milano.

Calciomercato Milan, Rebic verso la Turchia

E proprio per quanto riguarda l’attaccante ex Fiorentina, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, si sarebbe fatto sotto il Besiktas, che vorrebbe il calciatore in prestito, anche se il problema resta l’ingaggio visto che il club turco offre troppo poco. Probabile che si arrivi a una soluzione a metà con il Milan che risparmierebbe così 1,7 milioni di euro.