Calciomercato Milan, aumenta la lista delle pretendenti per Buongiorno: le ultime

La trattativa tra il difensore e il club rossonero rischia di essere in pericolo

La telenovela legata a Alessandro Buongiorno sembra destinata a proseguire. Cairo ha chiuso le porte in faccia ai club che stanno seguendo il difensore ma il Milan resta in vantaggio e non sembra intenzionato a mollare.

Calciomercato Milan, un altro top club europeo segue Buongiorno

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il centrale del Torino è monitorato anche dal Real Madrid di Carlo Ancelotti. I rossoneri ritengono la cifra richiesta un po’ eccessiva e per accontentare Cairo vorrebbero inserire i cartellini di Simic e Colombo per abbassare la parte cash.