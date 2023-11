In casa Milan è necessario l’inserimento di un difensore nella sessione invernale del calciomercato. I diavoli nel reparto difensivo sono corti a causa degli infortuni di Kalulu e Pellegrino.

Piace Koulierakis del Paok Salonicco

La dirigenza rossonera dunque è a lavoro per consentire a Pioli di avere questo nuovo innesto in difesa che consentirà all’allenatore, di poter effettuare qualche rotazione in più nel reparto. Tanti nomi sulla lista degli uomini mercato rossoneri, ma c’è ne uno che affascina molto: Konstantinos Koulierakis. Il classe 2003 è attualmente in forza al PAOK Salonicco, ed ha il contratto in scadenza nel 2026. Finora in stagione ha collezionato sei presenze e messo a segno una rete. Come riporta il “Corriere dello Sport” il Milan era già sulle sue tracce nella sessione estiva del mercato. I greci però vorrebbero circa 15 milioni di euro per lasciarlo andare. Dato che il difensore piace e non poco alla dirigenza, a gennaio verrà fatto un tentativo.