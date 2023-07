Calciomercato Milan, che derby con l’Inter per l’attaccante | Pronto il sorpasso

Il calciomercato estivo si sta evolvendo progressivamente, con le italiane che si stanno dando da fare per diminuire il gap con le grandi d’Europa. Nella sponda rossonera di Milano sembrano esserci più movimenti in queste ore. Un nome per la difesa, riportatoci da TMW, sarebbe Facundo Gonzalez, difensore campione del mondo con l’Uruguay Under 20, in forza al Valencia.

Calciomercato Milan: Reijnders vicino, serve il centravanti

Per La Gazzetta dello Sport il Milan e l’AZ sarebbero vicinissimi alla conclusione della trattativa di Tijjani Reijnders, con un accordo verbale di circa 20 milioni di euro più bonus. Le visite mediche dovrebbero arrivare all’inizio della prossima settimana. La questione centravanti è ancora irrisolta: per Tuttosport il Milan sta cercando di comprare Medhi Taremi dal Porto, con Samuel Chukwueze del Villarreal che sarebbe la seconda opzione. Sull’iraniano ci sarebbe anche l’Inter. Sullo sfondo anche la questione Morata, la quale clausola rescissoria non appare chiara.