Calciomercato Juventus, che sgarbo al Milan | C’è Kessie

La Juventus vuole a tutti i costi Franck Kessie. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano infatti, nei prossimi giorni il club bianconero proverà a capire se il centrocampista ivoriano possa dare l’ok per un eventuale trasferimento a Torino.

Calciomercato Juventus, Kessie verso il ritorno?

Tante le piste in ballo per l’ex Milan visto che il calciatore ivoriano potrebbe restare a Barcellona o provare una nuova esperienza in Premier League, anche se la Juventus potrebbe giocarsi la carta di ritorno per il campionato italiano, ma soprattutto il posto da titolare visto che l’ex Milan e Atalanta non dispiacerebbe affatto a Massimiliano Allegri.