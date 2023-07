Calciomercato Milan, nuovo nome per l’attacco | Si punta ad abbassare il prezzo

Il Milan continua a cercare un attaccante che possa affiancare Giroud nelle rotazioni del reparto avanzato di Stefano Pioli. Dopo la pista Morata che ora appare più fredda a causa dell’inserimento della Roma, un nuovo nome può arrivare direttamente dal campionato portoghese.

Calciomercato Milan, Taremi nome per l’attacco rossonero

Come riportato da Tuttosport, Mehdi Taremi è, attualmente, il nome più caldo per l’attacco rossonero. L’attaccante iraniano è finito sul taccuino di Furlani e Moncada che si sono informati in merito alla sua situazione. Il prezzo iniziale era di 20 milioni di euro ma il Porto sarebbe disposto a far scendere il prezzo del cartellino.