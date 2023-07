Calciomercato Milan, dalla Spagna sono sicuri: accordo con il terzino

Milan, emergono indiscrezioni molto importanti sul fronte terzino. I rossoneri avrebbero trovato l’accordo con Ivan Fresneda del Valladolid.

Milan, accordo con Fresneda

Stando a quanto riferisce Matteo Moretto per Relevo, il Milan avrebbe definito un’intesa con il giocatore classe 2004. Dopo questo primo passo, Moncada sarà chiamato a chiudere l’accordo con il club spagnolo per il cartellino. Su Fresneda, oltre al Milan, ci sono anche Barcellona, Juventus e Borussia Dortmund. Una concorrenza che rende non non semplice la missione del dirigente rossonero.