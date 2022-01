Calciomercato Milan, ore calde per il difensore: nuova pista

Oggi il Milan sfiderà il Genoa in Coppa Italia, ma Maldini pensa anche al calciomercato. La direzione di senso presa dalla società è quella di alzare il tasso tecnico della rosa, e migliorare la squadra di Pioli. In pole position degli impegni c’è l’acquisto di un nuovo difensore, a dirlo è stato proprio Maldini: “L’idea era quello di rimanere così, dopo l’infortunio di Kjaer stiamo valutando se ci fosse la possibilità di un’integrazione o di un giocatore pronto oppure di un giocatore già per la prossima stagione. Stiamo valutando, non è detto che si possa trovare”

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il nome in prima fila è quello di Eric Bailly. Lo United avrebbe aperto al prestito e l’ingaggio del difensore rientra nei parametri finanziari della società. Andrebbero definiti i termini e i costi del diritto di riscatto, ma i rapporti tra i due club sono buoni. L’ivoriano sarebbe un acquisto importante: alto 187 cm, abile nel gioco aereo, lui e Tomori potrebbero formare la perfetta coppia difensiva.