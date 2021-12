Calciomercato, Milan e Juventus avvisate: il bomber non rinnova

Julian Alvarez non rinnova col River Plate, Milan e Juventus studiano la strategia per strappare il 'si' dell'argentino

Ultimo tango a Buenos Aires, per gli amanti del grande cinema potrebbe sembrare una modifica al titolo di un film che ha fatto la storia del grande schermo ma in realtà non è così, il protagonista in questo caso è Julian Alvarez e la trama è ancora tutta da scoprire.

L’ argentino classe 2000 in forza al River Plate ha infatti chiuso il proprio anno solare con la maglia dei ‘millonarios’ nel miglior modo possibile, siglando una doppietta nel 4-0 contro il Colon e mettendo lo zampino sia nel terzo che nel quarto gol della propria squadra, terminando così la propria spettacolare annata da vincitore del ‘Trofeo de Campeones’, campione d’Argentina, capocannoniere della Primera Division e vincitore della Supercoppa d’Argentina 2019 (però giocata quest’anno).

Ora ‘el Pipa’ (come viene soprannominato dai tifosi della squadra sudamericana) dovrà dedicarsi completamente a ciò che riguarda il suo futuro, dato che eventuali situazioni che potevano sancire la propria permanenza nel suo attuale club non si sono concretizzate e di conseguenza ora non rimane che stabilire la prossima destinazione della ‘stellina’ della ‘seleccion’ seguitissima da diversi team decisi a fare di tutto per assicurarsi le prestazioni del calciatore in scadenza di contratto tra soli sei mesi.

In tal senso da tempo si è mossa l’Inter, provando ad avviare dei ‘pour parler’ con l’entourage dell’attaccante per il quale però i meneghini vorrebbero sfruttare a pieno la possibilità di acquisirlo senza alcun esborso economico, seguendo le proprie necessità legate al bilancio; parallelamente Milan e Juventus invece sarebbero disposte a corrispondere un emolumento seppur non troppo alto al club argentino (si parlerebbe di una cifra di poco inferiore ai 10 milioni di Euro) per provare a portare nelle proprie rose uno degli elementi più promettenti dell’intero panorama calcistico internazionale, anticipando quindi tutti gli altri club interessati; strategia che però potrebbe rivelarsi comunque molto difficile in quanto la concorrenza sarebbe già disposta ad investire cifre importanti per il centravanti che preferirebbe permettere al club che lo ha lanciato nel grande calcio di poter monetizzare dalla sua cessione prediligendo quindi un addio celere per potersi confrontare già nell’immediato con il calcio europeo.