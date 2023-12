In casa Milan si comincia a pensare al mercato visto che alla squadra di Pioli manca l’ultimo sforzo prima del mercato tra il campionato e la Champions, con una qualificazione tutta da conquistare.

Calciomercato Milan, torna Gabbia?

Moncada ds del Milan, visto la coperta corta in difesa(e non solo) sta lavorando già a delle entrate per gennaio quando la rosa di Pioli sarà rivoluzionata. E proprio il dirigente dei rossoneri potrebbe riprendere Gabbia visti i tanti infortuni in casa Milan. In queste ore è arrivata anche la conferma di Niccolò Ceccarini, direttore di TMW.