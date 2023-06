Calciomercato Milan, il Frosinone prepara la spesa | Tre rossoneri nel mirino

Milan, dopo l’addio ormai vicino di Sandro Tonali, i rossoneri ricevono le attenzioni per tre giovani della rosa. Ad essere al centro del mercato sono quegli elementi destinati a partire in prestito per fare esperienza e giocare con continuità.

Milan, il Frosinone prova il triplo colpo

Si tratta di Daniel Maldini, Marco Brescianini e Lorenzo Colombo. Secondo quanto riferisce Tuttomercatoweb, il Frosinone neopromosso avrebbe messo nel mirino i tre pezzi della gioielleria rossonera. L’idea e’ quella di dare loro l’opportunità di fare ulteriori esperienza in serie A. Per Brescianini, in questo caso, invece, sarebbe l’esordio assoluto nella massima serie.