Calciomercato Milan, il punto sul colpo per la difesa: tre i nomi che resistono

Il Milan lavorerà in queste due settimane di mercato per piazzare il colpo in difesa e far contento Stefano Pioli. Secondo quanto ripoorta TMW, al momento i nomi che circolano e sulla quale il club rossonero è intenzionato a puntare sono tre: Alessandro Buongiorno, Brassier e Kouassi.

Calciomercato Milan, Buongiorno quasi impossibile per ora

Il preferito in assoluto sarebbe Alessandro Buongiorno, il difensore del Torino per la quale a certe cifre sicuramente non partirà a meno che non arriverà un’offerta da 30/40 milioni sulla quale il presidente Cairo potrebbe cedere. Poi ci sarebbero Brassier per la quale il Milan ha messo in conto una certa condizione economica, e infine c’è Kouassi dove il club rossonero starebbe ancora valutando se cogliere o meno l’occasione.