Calciomercato Milan, il rinforzo in difesa arriva dal Barcellona

Colpo in difesa in arrivo per i rossoneri

I goal subiti nelle amichevoli contro Real Madrid, Juventus e Barcellona hanno messo in evidenza le debolezze della difesa del Milan. Alla luce di ciò i rossoneri sono alla ricerca di un difensore che apporti delle migliorie al reparto difensivo, e sembra che abbiano individuato il giocatore perfetto per questo. Parliamo di Lenglet, difensore del Barcellona classe 1995.

Calciomercato Milan, ecco la strategia per Lenglet

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i rossoneri starebbero convintamente puntando sul difensore francese per rafforzare la propria difesa, che ha dimostrato molte fragilità nelle amichevoli estive. Lenglet attualmente milita nel Barcellona, ma ha trascorso la scorsa stagione in prestito al Tottenham. Il suo cartellino si aggira intorno ai 10 milioni, prezzo abbordabile per il Milan che punta ad un’operazione in prestito con diritto di riscatto legato al rendimento e, magari, alle presenze.