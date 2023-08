Calciomercato Milan, il terzino sinistro ce l’hai in casa | Di chi si tratta

Secondo il noto quotidiano The Guardian, Mauricio Pochettino, nuovo tecnico del Chelsea, non sarebbe convinto dell’arrivo di Dusan Vlahovic. L’attaccante […]

di Davide Parravano

La Lazio chiude la trattativa per la cessione di Maximiano all’Almeria. Manca solo l’ultimo ok di Lotito per renderla ufficiale, ma […]