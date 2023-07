Calciomercato Milan, il vice Theo Hernandez arriva dalla Serie A

Nel fervore dell’ultimo mese di calciomercato, il Milan si sta muovendo con determinazione per trovare un valido sostituto per il terzino sinistro Theo Hernandez, soprattutto dopo che Ballo-Tourè è stato inserito nella lista dei partenti. Secondo quanto riportato da Tuttosport nella sua edizione di questa mattina, l’obiettivo del Diavolo è bruciare la concorrenza e assicurarsi le prestazioni di Pasquale Mazzocchi, terzino della Salernitana, già in passato accostato ai rossoneri.

Calciomercato Milan, sfida al Torino per giocatore

Il Milan non è l’unico club interessato a Mazzocchi, poiché anche il Torino è sulle sue tracce e la lotta per assicurarsi il giocatore. Prima di procedere per il giocatore, i rossoneri devono liberarsi di Ballo-Tourè, il quale sembra aver rifiutato l’offerta del Fulham e ora sta valutando la proposta del Bologna. Dall’altra parte, il Torino deve fare i conti con la possibile partenza di Singo. Solo una volta risolte queste situazioni, le due squadre si getteranno su Mazzocchi.