Calciomercato Milan, l’attaccante vola in Turchia | I dettagli

Il croato giocherà in Turchia

Calciomercato Milan, Rebic va al Besiktas

Ante Rebic giocherà nel Besiktas. La società rossonera e quella turca hanno trovato un accordo per il trasferimento del calciatore croato. Le modalità utilizzata è quella del prestito oneroso che, secondo quanto riferisce Sport Digitale, porterà mezzo milione, più uno di bonus, nelle casse del Milan. Rebic è atteso a Istanbul durante questo fine settimana.

Calciomercato Milan, Musah più vicino

L’operazione che porta Rebic in Turchia riaccende il mercato in entrata del Milan. Dopo l’acquisto di Chukwueze, arrivato dal Villareal, i rossoneri puntano Yunus Musah, centrocampista del Valencia. Infatti, nei prossimi giorni l’operazione potrebbe decollare. Il classe 2002 potrebbe arrivare a Milano per una cifra intorno ai 20 milioni di euro, si attende la fumata bianca.