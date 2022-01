Il mercato si avvicina e Maldini ha le idee chiare su dove investire per rinforzare la rosa di Pioli. La priorità del ds rossonero, visto l’infortunio di Kjaer è l’arrivo di un difensore centrale visti i soli Tomori e Romgnoli a disposizione, anche se potrebbe esserci spazio per qualche altro acquisto.

Il nome in pole per la difesa è quello di Botman, difensore del Lille che tanto piace al ds ma che ha un prezzo troppo alto per le casse rossonere. E allora ecco che restano in piedi le idee legate al ritorno di Caldara dal Venezia o l’arrivo in prestito di Diallo dal Psg che potrebbero permettere magari un pesante investimento a gennaio. Non è un mistero che Pioli ha chiesto anche un’alternativa sulla trequarti a Brahim Diaz considerato che Krunic e Castillejo finiranno sul mercato e allora ecco che torni di moda la pista Barak del Verona anche se il club di Setti chiede 20 milioni per la cessione del giocatore.