Mercato Milan, occhi sul bomber brasiliano: affare da 15 milioni

Stagione incredibilmente prolifica per l’attaccante

Non ci sarà solo un colpo in difesa al Milan con Paolo Maldini che, oltre a cercare il sostituto di Simon Kjaer, sta lavorando anche su altri tavoli per allungare e completare la rosa a disposizione di Pioli. L’obiettivo rossonero, dopo l’uscita di scena dall’Europa, è il campionato e con l’Inter capolista distante 4 punti, un colpo a gennaio potrebbe fare la differenza.

Secondo quanto riporta calciomercato.it, infatti, il Milan avrebbe messo sotto la lente di ingrandimento Arthur Cabral, attaccante brasiliano, attualmente in forza al Basilea. Cabral, cercato anche dall’Atalanta, sta vivendo un’annata straordinariamente prolifica con ben 27 gol segnati tra campionato svizzero e Conference League (considerando sia i gironi, sia i turni preliminari). La richiesta iniziale del Basilea si aggira intorno ai 15 milioni di euro, ma è facile prevedere che questa si possa alzare in virtù dell’interesse che l’attaccante classe ’97 ha suscitato all’estero.