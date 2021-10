Calciomercato Milan, offerto bomber per gennaio: Maldini riflette

Vista la forma fisica, ai rossoneri farebbe bene una punta

Il Milan sta viaggiando ad altissima quota, e la vittoria di ieri contro l’Atalanta per 2-3 (con un iniziale vantaggio di 0-3) dopo la dura sconfitta in Champions League è l’ennesima dimostrazione di questo. L’attacco gira benissimo: Ante Rebic sta prendendo sempre più consapevolezza, il talento di Rafa Leao (quarto gol in stagione ieri) e Brahim Díaz si sta finalmente aggregando alle giuste letture a partita in corso e Alexis Saelemaekers si conferma un’arma tattica preziosissima partita dopo partita.

Questo periodo è dunque molto positivo, ma offusca un problema non da poco: i due candidati principali per guidare il reparto offensivo rossonero non stanno affatto bene. Zlatan Ibrahimovic, 40 anni ieri, è continuamente alle prese con problemi fisici, ma anche il neo arrivato Olivier Giroud non è da meno, dato che dopo il Covid sta combattendo contro una lombalgia. I protagonisti attuali stanno performando bene, ma senza nomi come questi ad aiutare sarà difficile mantenere questo ritmo per tutta la stagione.

Milan, possibile colpo offensivo in arrivo?

Un nome caldo che circola per tappare questo buco è quello di Alexandre Lacazette. Il francese è attualmente in forza all’Arsenal e alcuni hanno parlato di una possibile offerta inviata direttamente dai Gunners, che sembra vogliano salutarlo. L’ex Marsiglia ha collezionato 65 gol in 165 uscite con i londinesi, dunque sarebbe un profilo piuttosto appetitoso, anche se l’ingaggio (oggi di 9 milioni netti annui) e il possibile interesse dell’Atlético Madrid potrebbero mettere i bastoni tra le ruote alla riuscita della trattativa.

Riuscirà dunque Maldini a portare a casa un altro bomber, nella speranza che si riveli più solido di quelli già in rosa?