Calciomercato Milan, oggi incontro per l’attaccante | Irrompe anche un club di Premier

Il Milan vuole stringere i tempi per Danjuma

Il Milan, dopo lo sbarco a Milano di Reijnders, vorrebbe chiudere al più presto gli altri innesti della rosa per poi consegnarla il più completa possibile a Stefano Pioli. Uno dei tasselli che ancora manca è quello di un giocatore del reparto avanzato che possa giocare anche trequartista e l’identikit porta il nome di Arnaut Danjuma del Villarreal.

Calciomercato Milan, oggi contatto per Danjuma ma c’è anche l’Everton

Come riporta la Gazzetta dello Sport, oggi il Milan parlerà con il Villarreal di Arnaut Danjuma, giocatore offensivo che piace molto ai rossoneri proprio per la sua grande versatilità. I rossoneri vorrebbero l’olandese, su cui c’è il forte interesse dell’Everton che ha messo sul piatto una ricca offerta, in prestito: la richiesta degli spagnoli è di circa tre milioni di euro.