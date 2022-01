Calciomercato Milan, pazza idea di Maldini. Ecco i dettagli

La società rossonera è decisa a rinforzare la rosa in centrocampo fino al termine della stagione, aspettando il prossimo anno per vedere il gioiellino francese Adli e il ritorno alla base per Pobega. Nelle ultime ora si sta pensando di prendere, oltre al difensore anche un nuovo centrocampista da mettere davanti alla difesa.

Il Milan sta lavorando sul mercato, ed è alla ricerca di un profilo che quindi corrisponda a una doppia richiesta: la prima è che abbia delle caratteristiche simili a quelle dell’ivoriano e di Tonali. La seconda è che possa arrivare in prestito con diritto di riscatto, cosi poi da essere valutato se acquistarlo oppure no.