Viste le numerose defezioni che hanno colpito il reparto difensivo, la priorità del Milan a Gennaio sarà quella di acquistare un difensore centrale, lo riporta la Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna, specificando che l’obiettivo individuato dovrà anche essere di piede mancino per affiancare al meglio Tomori.

Lenglet come primo obiettivo

Il principale candidato sembra essere Clément Lenglet, attuale difensore dell’Aston Villa in prestito dal Barcellona. Lo scarso minutaggio in Inghilterra sarebbe proprio la ragione per la quale il francese sarebbe intenzionato a cambiare aria, la trattativa a tre con il club inglese e i blaugrana procede in attesa di nuovi sviluppi.