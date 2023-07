Calciomercato Milan, quasi fatta per il centrocampista: i Blues danno l’ok

Il Milan affonda il colpo per l'americano

Dopo la cessione di Tonali, il Milan si ritrova a dover cercare un profilo adatto e forte da inserire in rosa. Il nuovo ds Moncada avrà il compito di liberarsi degli esuberi presi da Maldini e rinforzare la squadra nel miglior modo possibile. Tanti i profili che sono stati presi in considerazione, ma il Diavolo ha deciso di affondare il colpo per l’americano del Chelsea.

Calciomercato Milan, Pulisic ad un passo

Il Milan è vicino a chiudere l’acquisto di Christian Pulisic. Il Chelsea è pronto ad accettare l’offerta dei rossoneri da 22 milioni di euro. Ora bisognerà parlare con il ragazzo e convincerlo a trasferirsi. Il classe 98 statunitense potrebbe approdare in Italia nelle prossime settimane.