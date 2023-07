Calciomercato Milan, resta la distanza per un obiettivo in attacco | Le ultime

Milan, non si perde di vista la pista Christian Pulisic per i rossoneri. L’attaccante del Chelsea resta un obiettivo caldo per Via Aldo Rossi. Il giocatore ha rifiutato la destinazione Olympique Lione perché vuole solo la squadra meneghina.

Milan, c’è distanza per Pulisic

Secondo Sky Sport, tuttavia, permane la distanza con i Blues per quanto riguarda la valutazione del giocatore. Pulisic è in uscita da tempo dal Chelsea, che vuole piazzarlo. In Via Aldo Rossi vogliono l’americano, ma non intendono partecipare ad aste e a giochi al rialzo. Il lavoro sottotraccia continua, il Milan ha in testa Pulisic.