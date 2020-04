Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per Strootman

Il Milan ha intrapreso un progetto mirato all’acquisto di giocatori giovani e futuribili, eccezion fatta per qualche giocatore di esperienza che sia disposto a non esigere un contratto superiore a 2,5 milioni di euro. In tale contesto, secondo fonti interne a SportPaper, i rossoneri sarebbero intenzionati ad acquistare – con la formula del prestito con diritto di riscatto – Kevin Strootman. Il rapporto tra il centrocampista olandese e il Marsiglia sembra ormai giunto ai titoli di coda e Ivan Gazidis, approfittando di questa scissione, avrebbe avanzato una prima offerta al club francese.

Rottura col Marsiglia

Dall’inizio della stagione Kevin si è visto escludere dall’undici titolare, soprattutto grazie alla preferenza di Boubacar Kamara. Strootman, che a 30 anni non ne vuole sapere di stare in panchina, si è detto pronto a lasciare la squadra che l’acquistò dai giallorossi nell’estate del 2018.

Il club francese sarebbe disposto a rilasciarlo anche a causa del suo stipendio: l’olandese percepisce 4,5 milioni all’anno e per eliminare tale onere finanziario il Marsiglia è propenso anche a cederlo in prestito. La sua valutazione è scesa in modo significativo negli ultimi mesi: Transfermarkt stima il suo valore intorno a 8 milioni e per il Milan rappresenterebbe un’ottima soluzione low cost date le partenze – a zero – di Lucas Biglia e Bonaventura.