Milan, Giroud al Los Angeles FC: c’è l’accordo totale

Giroud lascerà il Milan a fine stagione, il suo futuro sarà in MLS: c'è l'accordo

Olivier Giroud secondo “RMC Sport” emittente francese sarebbe definitamente in procinto di lasciare il Milan a fine stagione. La notizia era nell’aria viste le voci sul futuro del francese lontano da Milanello, alla soglia di 37 anni.

Milan, per Giroud un anno di contratto più opzione in MLS

Giroud ha preso la decisione definitiva di andare in MLS, c’è l’accordo totale tra il giocatore e i Los Angeles FC, contratto di un anno con opzione anche per un ulteriore secondo anno. L’attaccante partirà ad inizio agosto per raggiungere gli Stati Uniti.