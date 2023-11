Il calciomercato del Milan si anima con la chiusura imminente dell’acquisto di Juan Miranda, terzino sinistro del Betis Siviglia classe 2000 che è pronto a vestire la maglia dei rossoneri. La ricerca di un nuovo terzino sinistro da parte del Milan è stata una priorità sin dalla partenza di Fode Ballo-Toure. La presenza di Theo Hernandez come titolare indiscusso ha sottolineato la necessità di un sostituto affidabile. Juan Miranda, 23 anni, ha impressionato durante la sua permanenza al Betis, dove lo scorso anno ha registrato tre gol e due assist in 21 partite di campionato. La sua decisione di non rinnovare il contratto con il club spagnolo ha aperto la strada a questa opportunità per il Milan.

Calciomercato Milan, Miranda arriva già a gennaio

Nel corso della trattativa, il Milan ha definito i termini di un contratto che prevede un inizio ufficiale dal 1° luglio 2024. Se Miranda dovesse unirsi al club a giugno, il contratto avrebbe una durata quinquennale. In alternativa, un arrivo anticipato a gennaio ridurrebbe la durata del contratto a quattro anni e mezzo e imporrebbe alla società rossonera di negoziare un indennizzo con il Real Betis, che eviterebbe così di perderlo a parametro zero al termine del suo attuale contratto. Per facilitare questo trasferimento anticipato, il diavolo sarebbe pronto ad investire circa 5 milioni di euro, un investimento strategico che potrebbe permettere a Stefano Pioli di avere immediatamente a disposizione un degno sostituto di Theo Hernandez, molto probabile quindi che il club decida di puntarci fin da subito.