Calciomercato Milan, si complica la pista per l’attaccante: le ultime

Il Milan è ancora alla caccia di un attaccante per completare il reparto offensivo. Giroud ed Okafor non bastano per competere su tre fronti, perciò la società dovrà velocizzare i tempi ed agire in questa settimana. Pioli ha bisogno di un altro attaccante anche per variare modulo durante la stagione.

Calciomercato Milan, Ekitike si allontana

Secondo quanto riportato da Sky Sport la dirigenza rossonera è in contatto con il Paris Saint-Germain per Hugo Ekitike, anche se l’operazione non è semplice. L’attaccante francese è il profilo giusto per completare l’attacco stellare rossonero.