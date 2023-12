In casa Milan si è aperta una vera e propria emergenza in difesa, infatti Pioli ha fuori Thiaw, Pellegrino, Kalulu e Kjaer, rimanendo di fatto con solo Tomori a disposizione. Alla luce di ciò è stato anche convocato Simic della primavera, per la sfida al Frosinone che si giocherà questa sera a San Siro. Ma non solo perché la dirigenza pensa anche ad un ritorno.

Gabbia potrebbe tornare in anticipo dal prestito

La continua caccia al difensore per i rossoneri è diventata un’esigenza, vista la situazione che si è creata nel pacchetto difensivo. Per questo come scrive la “Gazzetta dello Sport”, si prospetterebbe un’interruzione del prestito di Matteo Gabbia difensore classe ’99 in forza al Villareal, dove ha giocato soltanto sette partite. Questa potrebbe essere una soluzione soltanto se, le trattative per portare a disposizione di Pioli un altro difensore richiedessero molto tempo, ci sarà poi da capire la volontà del club spagnolo.