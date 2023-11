Marco Tardelli ha parlato, presso La Stampa, di un eventuale futuro di Ibrahimović al Milan come dirigente dicendo: “Non riesco a trovare un motivo valido per il quale non possa diventare un uomo vicino allo spogliatoio. C’è bisogno, nel nostro calcio, di uomini che lo conoscano profondamente per averlo vissuto”.

Ibrahimović | Cosa potrebbe fare lo svedese a Milanello

Secondo Tardelli, Ibrahimović, essendo un elemento di gran peso, non andrebbe a Milan per fare la mascotte, ma potrebbe recarsi a Milanello per parlare alla squadra e all’allenatore. L’ex calciatore italiano ha concluso dicendo: “È un ruolo difficilissimo da interpretare, stipendiato dalla società con la quale deve tenere però non una certa distanza, perché confidente dei ragazzi e amico dell’allenatore. Forse non è questo che cerca Zlatan, ma questo ruolo è a mio parere cruciale per ritrovare la strada smarrita. Apprezzerei molto questa scelta”.